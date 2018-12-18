У Яндекса появится новая штаб-квартира в Москве

Компания "Яндекс" покупает площадку стоимостью $145 млн. Здесь будет возведен новый московский офис. Уже подписаны необходимые соглашения.
"Яндекс" станет собственником земельного участка площадью около 4 гектаров на улице Косыгина, 15.
В ближайшее время планируется закрытие сделки. После этого "Яндекс" будет заниматься разработкой проекта своей новой штаб-квартиры. Юридическую поддержку компании оказывает White & Case, финансовым советником "Яндекса" является "ВТБ Капитал", консультантом по недвижимости — компания Cushman & Wakefield.
Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", на данный момент в московских офисах "Яндекса" работает 6,5 тыс. человек. Основная часть сотрудников работает в штаб-квартире в деловом квартале "Красная Роза". Здесь "Яндекс" арендует 61 тыс. кв. м площадью. Кроме того, "Яндекс" является арендатором еще 27 тыс. кв. м, которые компания арендует в бизнес-центре "Аврора".
Срок аренды обоих офисов истекает 31 декабря 2021 года, после чего большая часть сотрудников будет работать в новом офисе.
Глава "Яндекса" сообщил, что собственный дом компании будет расположен рядом с одним из крупнейших научных и образовательных кластеров Москвы.
Руководство компании считает эту сделку эффективным использованием капитала и отражением грамотного подхода к управлению операционными расходами в долгосрочной перспективе.
Фото: Лента новостей Крыма
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