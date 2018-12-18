Диетологи советуют готовить блюда из яиц и худеть

Индийские диетологи убеждены, что для похудения самая лучшая диета - яичная. Она безопасна для организма, так как в процессе избавления от лишних килограммов вместе с продуктом поступают необходимые микроэлементы, сообщает pora.ru.

Специалисты предлагают пять способов приготовления яиц. Эти блюда способствуют быстрому сжиганию жира в области живота.

Первое - это яичница-болтунья со свежими овощами. Второе - омлет с клетчаткой, которую надо добавить в объеме чайной ложки.

Ученые настаивают на употреблении яиц с бобами, которые являются источником белка, ускоряющим метаболизм. Даже вареные яйца диетологи рекомендуют использовать с пряностями, а не с майонезом и другими вредными соусами.

Салат из яиц вместе с пророщенными ростками пшеницы - еще одно диетическое блюдо. Эта пища не только поможет похудеть, но и предупредит развитие рака.

Фото: shostkasyr.com

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