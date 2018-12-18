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    • Опубликована
    • сегодня в 16:47

Российская столица заняла 3-е в Европе по величине арендной платы в премиальных бизнес-центрах

Москва заняла третье место среди европейских городов по стоимости аренды офисных площадей в премиальных бизнес-центрах, сообщает сайт "Недвижимость".

Эксперты сравнили затраты арендаторов на премиальные площади на 72 крупнейших рынках в 61 городе мира. За год российская столица обогнала Стокгольм и поднялась на одну строчку в рейтинге.

Совокупная стоимость аренды в столице за этот период выросла с $955 до $1011 за 1 кв. м в год. Рост цен произошел из-за отсутствия нового предложения в центре Москвы и сокращения свободных площадей в аренду. Вакантность в центральном деловом районе достигла десятилетнего минимума (7,7%), отмечают аналитики JLL.

Первые два места в рейтинге занимают лондонские районы Вест-Энд ($2,1 тыс. кв. м в год) и Сити ($1,13 тыс.). Стокгольм — на четвертом месте ($982 за кв. м в год), замыкает пятерку Мюнхен ($913 кв.).

В мировом рейтинге самых дорогих офисных рынков Москва оказалась на 26-м месте, отмечается в исследовании. В тройку лидеров, как и годом ранее, входят Центральный район Гонконга ($3,6 тыс. за 1 кв. м в год), Мидтаун Нью-Йорка ($2,2 тыс.) и Вест-Энд Лондона ($2,1 тыс.). Гонконг многие годы остается самым дорогим рынком в мире, а стоимость аренды в нем примерно на 60% выше, чем в занимающих второе и третье места.

Основной спрос на дорогие офисы в мире формируют банки и финансовые организации, отмечается в исследовании. На более доступных рынках премиальные офисы арендуют как технологические и юридические компании, так и представители сектора бизнес-услуг.

Фото: u-kon.ru

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