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    • Опубликована
    • вчера в 23:01

Минстрой подготовит критерии для достройки жилых проектов без эскроу-счетов

Критерии жилых проектов, которые можно будет достроить без обязательного привлечения средств дольщиков только через эскроу-счета, должны будут определить специальным подзаконным актом правительства России, подготовленным Минстроем, сообщает сайт "Недвижимость".

В пятницу на портале системы обеспечения законодательной деятельности России были размещены поправки к законопроекту кабмина, который совершенствует регулирование деятельности застройщиков.

В соответствии с одной из поправок, с июля 2019 года всех девелоперов обяжут продавать квартиры с помощью эскроу-счетов. При этом случаи, когда разрешение на строительство дома было получено до 1 июля текущего года, не являются исключением.

Ранее предполагалось, что обязательным для застройщиков будет переход на расчеты с дольщиками через эксроу-счета лишь при официальном старте проекта и получении соответствующего документа от стройнадзора со второй половины следующего года.

По словам председателя профильного комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николая Николаева, в законопроекте всё же предусмотрена возможность разработать без эскроу-счетов. Но на это имеют право только те проекты, чья реализация действительно идёт полным ходом.

Идея обязать работать с эскроу-счетами всех застройщиков, независимо от даты получения разрешения на строительство, возникла как реакция на большое количество таких документов, полученных в июне этого года.

"Только подумайте: в июне в России было выдано 1322 разрешений на строительство — почти в 10 раз больше, чем в среднем за месяц до этого. Получается, что застройщики просто старались вывести из-под регулирования большую часть своих проектов", — подчеркнул Николаев.

Парламентарий отметил, что наверняка найдутся и те застройщики, которые захотят перейти на эскроу-счета, но банки не захотят с ними работать. В связи с этим новым документом разрешается создание при Фонде защиты прав дольщиков некоммерческой организации, которая будет приравнена к застройщику. Она сможет "подхватывать" неоконченные постройки.

"Это будет реальный инструмент, который даст возможность разобраться со всеми проектами, которые не смогут перейти на новый механизм", -отметил Николаев.

Ещё несколькими новеллами предлагается приравнять нежилые помещения, площадь которых не превышает 7 квадратных метров, а также машиноместа к квартирам с точки зрения прав дольщиков при банкротстве застройщика.

Помимо этого, законопроектом утверждается, что обязательным требованием для девелоперов будет наличие портфеля реализованных жилых проектов в объёме 5 тысяч квадратных метров, а не 10 тысяч, как это было ранее.

Фото: us86.ru

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