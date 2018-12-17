Оренбургские врачи используют новый метод лечения кишечника

В Оренбурге прошла научно-практическая конференция, в которой приняли участие врачи из разных российских городов. Основным вопросом для обсуждения были новые малотравматичные методики лечения болезней кишечника и малого таза. В рамках конференции было проведено несколько показательных операций.
Как сообщает сайт medpulse.ru, Илья Черниковский, заведующий отделением онкоколопроктологии Московской городской онкологической больницы №62, провел операцию по удалению рака толстого кишечника, используя при этом лапароскопический метод с помощью которого опухоль была удалено через маленький прокол. Хирургическое вмешательство длилось два часа.
Вторая операция была по удалению доброкачественной опухоли. Ее проводил заведующий Оренбургского областного колопроктологического центра ОКБ №2 Владислав Захаркин.
Как утверждают медики, преимущество нового метода в том, что он малотравматичен, поэтому у пациентов короче период реабилитации. Оренбургские врачи уже активно применяют инновационную методику на практике.
Для этой цели приобрели новое оборудование - эндоскопическую стойку. Врачи прошли обучение в Казани.
Всего в Оренбургской области около 2,5 тысячи человек получают медицинскую помощь от колопроктологов. В ноябре здесь был открыт специализированный Областной центр на 60 мест.
Фото: lechigastrit.ru
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