Легендарный тюремный замок "Бутырка", где в XVIII веке содержался Емельян Пугачев, скоро прекратит свое существование, сообщает сайт "Недвижимость". Вместе с "Бутыркой" закроется еще один московский изолятор — № 3 "Красная Пресня".
Под вопросом и судьба "Матросской тишины". Вместо них мэрия Москвы предложила за счет бюджета построить на территории 80 гектар современное СИЗО на 5 тыс. мест.
Новое СИЗО могут построить либо в районе Новой Москвы, либо на Дмитровском шоссе. Его возведут в рекордные сроки — примерно за год. Начнется стройка уже в январе 2019 года. При этом тюрьма будет соответствовать актуальным евростандартам и внешне будет похожа на "Кресты-2", недавно открытые под Санкт-Петербургом.
Представляющее историческую ценность здание "Бутырки" сносить не планируют. Его передадут в распоряжение города. Одной из причин закрытия московских СИЗО пресса называет жалобы местных жителей на шум и неспокойную обстановку вокруг здания тюрьмы.
Фото: bfm.ru
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