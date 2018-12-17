Американские исследователи призывают диабетиков реже измерять уровень сахара

Американские ученые выяснили, что каждый седьмой пациент с диабетом измеряет сахар несколько раз в день, хотя для этого нет необходимости.

Согласно информации от "Ремедиум", у людей с диабетом второго типа нет необходимости часто контролировать уровень сахара, при условии, если они не принимают препараты, которые снижают уровень глюкозы до критической.



Как сообщает сайт medpulse.ru, сам процесс измерения уровня концентрации глюкозы в крови является болезненным, так как он связан с уколами. Однако, как утверждают ученые, измерение уровня глюкозы в домашних условиях не связано с реальным уровнем глюкозы. К такому выводу ученые пришли на основании анализа данных более 370000 диабетиков.



Стоит отметить, что 23% пациентов с сахарным диабетом обращались в страховые компании, чтобы получить возмещение ущерба стоимости стрип-полосок для измерения уровня глюкозы в домашних условиях, хотя 50% пациентов в этом не нуждались.

Фото: medaboutme.ru

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