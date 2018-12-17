В Кузбассе бесплатно раздали квартиры

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", в Прокопьевске дети-сироты получили бесплатное жилье.
Квартиры, расположенные в кирпичной пятиэтажке в поселке Финский, полностью отремонтированы: в них установлена новая сантехника, счетчики воды и электроэнергии.
Рядом с домом благоустроенная территория: здесь есть детская площадка, недалеко расположены детсад и школы, а также поликлиника. Также есть Дом культуры и магазины.
Дом состоит из двух корпусов с однокомнатными квартирами.
Фото: kemerovo.bezformata.com
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