Коралловый станет главным в макияже 2019

Производители косметики демонстрируют цвет 2019 года. Почти у каждой фирмы уже были средства с коралловым подтоном. Однако, такой оттенок не пользовался популярностью. Теперь же его продажи могут возрасти и он обгонит по популярности естественный "персиковый" цвет.
Как сообщает GreatLove, компании, которые производят косметику уже включили его в свою палитру цветов. Также модные визажисты считают, что наиболее активно этому тренду последуют в странах с жарким климатом. Коралловый имеет свойство выразительно подчеркивать загорелую кожу.
Одним из примеров того, как добиться естественного макияжа с коралловым цветом может послужить Жизель Бюндхен. Ее отличительной особенностью уже давно служат румяна с коралловым подтоном. Они выгодно подчеркивают загорелый тон кожи девушки.
Фото: Cosmopolitan
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