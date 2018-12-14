Коралловый станет главным в макияже 2019

Производители косметики демонстрируют цвет 2019 года. Почти у каждой фирмы уже были средства с коралловым подтоном. Однако, такой оттенок не пользовался популярностью. Теперь же его продажи могут возрасти и он обгонит по популярности естественный "персиковый" цвет.



Как сообщает GreatLove, компании, которые производят косметику уже включили его в свою палитру цветов. Также модные визажисты считают, что наиболее активно этому тренду последуют в странах с жарким климатом. Коралловый имеет свойство выразительно подчеркивать загорелую кожу.



Одним из примеров того, как добиться естественного макияжа с коралловым цветом может послужить Жизель Бюндхен. Ее отличительной особенностью уже давно служат румяна с коралловым подтоном. Они выгодно подчеркивают загорелый тон кожи девушки.

Фото: Cosmopolitan

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