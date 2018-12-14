Во Флориде могут запретить охоту на акул

Комиссар округа Палм-Бич во Флориде Роберт Вайнрот предложил запретить ловлю акул на побережье Атлантики, пишет "Поплавок".

По мнению американского чиновника, нападение акул на людей, отдыхающих на пляжах Атлантического побережья Флориды, связанно именно с тем, что на них охотятся и восстанавливают против человека.

Чтобы собрать на свою сторону побольше сочувствующих, Вайнрот напомнил о недавнем нападении акулы на ребенка на пляже Батуб Риф (Bathtub Reef Beach) в округе Мартин.

Сообщество укушенных акулами и Флоридская комиссия по охране рыб и дикой природы поддержали проект комиссара. Нашлись, впрочем, и несогласные. Они не видит связи между охотой на акул и их агрессивностью на Флоридских пляжах.

Фото: Ридус

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