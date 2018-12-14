Минимальная цена арендного жилья в Москве в декабре составила 20 тыс. руб.

Самая низкая арендная ставка при найме квартиры в старых границах Москвы выросла на 10% с начала года. Минимальная ставка аренды квартиры в Москве в декабре составила 20 тыс. руб. — это на 2 тыс. руб. больше, чем годом ранее, сообщает сайт "Недвижимость".

Самым бюджетным предложением в декабре 2018 года стала меблированная однокомнатная квартира площадью 31 кв. м с шестиметровой кухней в кирпичной пятиэтажке недалеко от станции метро "Перово". Оговаривается, что жилье сдается впервые и только на 7 месяцев.

За 22 тыс. рублей в месяц можно снять "однушку" в новостройке вблизи станции метро "Бульвар Адмирала Ушакова". Общая площадь объекта — 40 кв. м, кухни — 10 кв. м, есть гардеробная. Единственный коммунальный платеж для нанимателя — за пользование электроэнергией.

Замыкает тройку лидеров однокомнатная квартира в девятиэтажке за 23 тыс. руб. в месяц. Жилье сдаётся без техники и мебели в панельной девятиэтажке в 10 минутах транспортом от станции метро "ВДНХ". Общая площадь объекта — 32 кв. м, кухни — 6 кв. м. Из бытовой техники имеется двухкамерный холодильник, стиральная машина, электроплита, печь СВЧ. Возможен вариант сдачи квартиры "под ремонт".

Еще по теме:

Эксперты предсказали будущие тренды на рынке жилья﻿

Самовольную планировку подвалов нельзя будет узаконить

Как избежать конфликтов тем, кто снимает квартиру в складчину