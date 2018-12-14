В Москве стартовала реставрация Дома классиков

В Хамовниках началась реставрация дома Всеволожского, расположенного на улице Остоженка, дом 49, строение 1.

Этот дом является образцом деревянного дома, построенного после 1812 года.

Дом числится за потомственным дворянином Александром Всеволожским. Здание является объектом культурного наследия, поэтому реставрационные работы в здании ведутся под контролем специалистов Мосгорнаследия.

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", сейчас ведутся работы по укреплению фундамента и расчистке стен от краски. После этого специалисты приступят к реставрации деревянных и кирпичных частей стен, печных труб с дымниками. Далее будет ремонт кровли и обустройство гидроизоляции: по сохранившимся деталям и аналогам воссоздадут разрушенные колонны портика и архитектурные элементы.

Предполагается воссоздание веранды дома во дворе и слухового окна на основании сохранившейся фотографии.

Перегородки в интерьере будут разобраны, арку восстановят, а также лепной декор.

Будут проведены работы и по восстановлению паркетного пола.

Осветительные приборы играли очень важную роль в интерьере XIX века: по проекту реставрации будут восстановлены уникальные люстры из хрусталя.

Территория рядом с домом тоже будет благоустроена.

Окончание реставрационных работ планируется к лету 2019 года.

Фото: Северная линия

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