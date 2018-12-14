Житель Оренбурга сделал глоток пива и сжег себе пищевод

В Оренбурге житель после глотка пива в баре получил ожог пищевода.
Как сообщает medpulse.ru, мужчина уже давно пытается получить компенсацию. Согласно информации от Облсуда, инцидент произошел осенью 2017 года. Мужчина после употребления пива в баре, расположенном на улице Советской, почувствовал боль в гортани и органах пищеварения.
Пострадавшего отвезли в больницу, там ему диагностировали ожог пищевода.
Как сообщает "Росбалт", в результате проверки выяснилось, что в баре проводилась очистка оборудования для содержания пива, и в емкости осталась чистящая жидкость, в результате чего был причине вред здоровью посетителю бара.
В пользу пострадавшего взыскали компенсацию морального вреда в размере 20 тысяч рублей, расходы на лечение, штраф и судебные расходы - все это на общую сумму около 100 тысяч рублей. Затем эту сумму увеличили еще на 50 тысяч рублей.
Фото: Кто в курсе
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