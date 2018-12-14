Эксперты прогнозируют рост цен на шампанское в 2019 году

В 2019 году минимальная цена стандартной бутылки шампанского 0,75 литра может вырасти до 202-х рублей. Этот прогноз дали представители Ассоциации производителей игристых вин. При этом они учли рост НДС.

Как пишет Moneytimes.ru, данные расчеты уже направлены в Министерство финансов России. Ведомством будет рассмотрена возможность изменения цены напитка.

По мнению экспертов, стоимость игристого напитка не должна превышать 180 рублей.

В декабре текущего года в России средняя розничная цена на шампанское держалась на уровне 511 рублей за бутылку.

Фото: Hyser

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