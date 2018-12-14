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    • Опубликована
    • сегодня в 8:46

Исследователи: в осином яде скрыт сильный антибиотик

Американские ученые разработали новый вид антибиотика на основе яда южноамериканских ос Polybia paulista, а если более точно, то на основе его измененных пептидов. Они обладают уникальной способностью справляться с бактериями, но при этом не вредить клеткам организма.

Как сообщает сайт medpulse.ru, в процессе экспериментов выяснилось, что пептидам удалось справиться даже с Pseudomonas aeruginosa, бактерией, обладающей устойчивостью ко многим антибиотикам. Благодаря альфа-спиральной структуре пептид смог разрушить клеточные мембраны бактерий.

Ученые долго подбирали и видоизменяли мощный пептид, но на данный момент еще ведутся работы по созданию окончательной версии продукта. Специалисты хотят изменить пептид таким образом, чтобы его можно было использовать в малых дозах.

Фото: Vzglyad.az

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