93-летняя жительница Вожегодского района живет в аварийном доме: возбуждено уголовное дело

93-летняя жительница Вожегодского района Вологодской области, ветеран ВОВ, инвалид жила в деревянном в доме, который находился в аварийном состоянии: протекала крыши и прогнил пол. Журналисты подробно описали жизнь пенсионерки в таких условиях.
После проверки информации, поступившей из средств массовой информации, было возбуждено уголовное дело: по статье 238 УК, часть 1 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", дому требовался капремонт, и нахождение пожилого человека, инвалида в таких условиях могло стать причиной ухудшения состояний здоровья, а также быть опасным для жизни.
Дом не был признан аварийным или подлежащим сносу. Поэтому дом не проходил ни по какой программе расселения ветхого и аварийного жилья.
СК передал информацию об условиях проживания ветерана губернатору.
На данный момент предприниматели области предоставили пиломатериалы, чтобы отремонтировать полы.
Фото: flashnord.com
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