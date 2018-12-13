Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.12.2018 : 66,5022
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.12.2018 : 75,6197

Недвижимость

  1. Главная
  2. Недвижимость
http://img.newsinfo.ru/article/3/0/7/8307.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 21:35

93-летняя жительница Вожегодского района живет в аварийном доме: возбуждено уголовное дело

93-летняя жительница Вожегодского района Вологодской области, ветеран ВОВ, инвалид жила в деревянном в доме, который находился в аварийном состоянии: протекала крыши и прогнил пол. Журналисты подробно описали жизнь пенсионерки в таких условиях.

После проверки информации, поступившей из средств массовой информации, было возбуждено уголовное дело: по статье 238 УК, часть 1 (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", дому требовался капремонт, и нахождение пожилого человека, инвалида в таких условиях могло стать причиной ухудшения состояний здоровья, а также быть опасным для жизни.

Дом не был признан аварийным или подлежащим сносу. Поэтому дом не проходил ни по какой программе расселения ветхого и аварийного жилья.

СК передал информацию об условиях проживания ветерана губернатору.

На данный момент предприниматели области предоставили пиломатериалы, чтобы отремонтировать полы.

Фото: flashnord.com

Читайте также:

Власти Пскова помогут бывшему узнику концлагеря...

Мир

Image

В Израиле можно зайти в гости к Санта-Клаусу

Иерусалимский Санта-Клаус разъезжает по городу на верблюде, а хайфский гуляет по улицам и звонит в колокольчик.

Читать полностью
Image

Во многих штатах США процедура окраски бровей и ресниц запрещена

В конце прошлого года Калифорнийский совет по парикмахерскому искусству и косметологии в США запретил производить окраску бровей и ресниц в салонах.

Читать полностью

Общество

Image

Кара Девелинь стала новым лицом помады Dior Addict

Британская актриса Клара Девелинь теперь будет новым лицом известной помады от компании Dior.

Читать полностью
Image

Исследователи: справиться с остановками дыхания во сне поможет лептин

Ученые из университета Джонса Хопкинса, изучая лептин выяснили, что он также участвует в регуляции дыхания, что побудило их рассмотреть этот гормон как возможный способ для лечения апноэ.

Читать полностью

Новости