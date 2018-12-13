Спрос на готовые дачи и коттеджи в конце декабря резко возрастет - прогнозы

В канун Нового года спрос на дачи и коттеджи в новых поселках Подмосковья может вырасти на 25%, прогнозируют эксперты компании "Инком-Недвижимость". В конце декабря покупатели, как правило, стремятся воспользоваться временным снижением цен и специальными акциями от застройщиков, которые таким образом стимулируют продажи.

По словам руководителя аналитического центра "Инком-Недвижимости" Дмитрия Таганова, нередко во время новогодних акций застройщики предлагают самые выгодные условия в году.

"Величина скидок на этот период может возрастать в два раза, достигая таким образом 10-15% для объектов эконом- и комфорт-классов и 20% и более для лотов из сегмента "бизнес" и выше. К тому же девелоперы склонны предлагать дополнительные подарки: например, бесплатную отделку или мансарду", — подчеркнул Дмитрий Таганов.

Как пишет сайт "Недвижимость", многие зимние покупатели присматривают "загородку" еще с лета, но ожидают завершения срока банковского вклада, льготных условий рассрочки и максимальных скидок от застройщиков (до 15% в экономклассе и 20% в "бизнесе").

По мнению аналитиков, зимой на рынке загородной недвижимости лучше продается понятный товар. В частности, участок с неясными границами, расположенный в заснеженном поле, вряд ли может вызвать у клиента острое желание его приобрести.

Средний чек покупки летней дачи в Подмосковье этой осенью составил 1-1,5 млн руб., в случае приобретения всесезонного коттеджа — 5-7 млн руб. При этом, по оценке риелторов, цена, по которой владельцы подмосковных дач готовы их продать, в среднем в 3-4 раза превышает среднюю стоимость, по которой эти дачи готовы приобрести. Поэтому, как говорится, торг уместен.

Фото: symantec24.ru

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