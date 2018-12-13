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    • Опубликована
    • сегодня в 15:29

В Израиле можно зайти в гости к Санта-Клаусу

В Израиле с Сантой можной встретиться в Иерусалиме и в Хайфе.

Волшебник ежегодно приглашает к себе в гости всех детей. В Иерусалиме волшебник живет в старинном особняке, а в город выезжает на верблюде. В Хайе он гуляет по улицам города, звонит в колокольчик и улыбается детям.

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", иерусалимское жилище Санта-Клауса расположено на улице Св.Петра, 2, и вот уже в течение многих лет сюда каждый год приходят в гости дети. Дом Санты - это большая комната, украшенной игрушками ручной работы. Тут и живет Иса Кассиси, или Иерусалимский Санта-Клаус.

Дети могут не просто увидеть сказочного персонажа, но и испечь рождественское печение, поучаствовать в мастер-классе, увидеть почтовую станцию Санты и другие развлечения.

В Хайфе Санта живет районе Вади-Ниснас на улице Хадад, 6. В этом городе каждый год проходит фестиваль "Хаг ха-хагим" ("Праздник праздников"), во время которого для детей проводятся различные мероприятия и новогодняя елка.

Фото: пресс-служба мэрии

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