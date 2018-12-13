Кара Девелинь стала новым лицом помады Dior Addict

Британская актриса Клара Девелинь теперь будет новым лицом известной помады от компании Dior. Над новой помадой поработал креативный директор компании Питер Филипс. Именно он выбрал известную модель и актрису для рекламы бренда.



Как сообщает GreatLove, ранее линейка Addict чаще ассоциировалась с Дженифер Лоуренс.



Новое средство поможет создать эффект зацелованных губ. Этот модный тренд пришел к нам из Азии. Чтобы создать эффект «зацелованных губ» нужно неравномерно вбить помаду в губы. Раньше подобный эффект помогало создавать такое азиатское средство как тинт.

Фото: Zolotoy.ru



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