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    • Опубликована
    • сегодня в 14:21

Гонконг решил отказаться от наноквартир из-за снижения цен на жилье

Наноквартиры, объявленные одним из способов решения проблемы нехватки жилья в Гонконге, теряют популярность так же быстро, как они привлекли внимание общественности, сообщает сайт "Недвижимость".

Два года назад застройщик жилой недвижимости на Новых Территориях представил квартиры размером меньше, чем парковочное место. Продажи в этом проекте, где некоторые квартиры имеют площадь всего 12 квадратных метров, не вызвали большого интереса у покупателей. Только две из 73 квартир были проданы.

По мнению аналитиков, это происходит из-за того, что в Гонконге наблюдается снижение цен на жилье. Цены на недвижимость снизились на 6,3% по сравнению с августовским пиком. Продажи новых домов в ноябре были на самом низком уровне с начала 2016 года.

Как показывает история, продажи небольших квартир страдают больше во время коррекции цен. В 2015–2016 годах стоимость квартир площадью менее 40 квадратных метров упала на 12% по сравнению с падением на 9% цен на квартиры от 70 до 100 квадратных метров. Это может стать плохой новостью для девелоперов, надеющихся заработать на наноквартирах. В прошлом году квартиры размером с Tesla Model X продавались по цене около $500 тыс.

Фото: odnushechki.ru

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