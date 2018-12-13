На Ладоге нашли пропавших рыбаков

На льду Ладожского озера недалеко от деревни Черное в Кировском районе спасатели обнаружили рыбацкие снасти, которые принадлежали бесследно исчезнувшим рыбакам, пишет "Поплавок".
Дело было загадочным. Лед рядом с санями, буром и рыболовным ящиком был цел и невредим, и не похоже было, что кто-то утонул, оставив на льду вещи. По итогам расследования спасатели восстановили картину происшествия.
Как оказалось, два рыбака провалились под лед. Один сумел выбраться сам, другому помогли подоспевшие соседи-рыбаки. Мокрые до нитки мужчины бросили свое добро на льду, а сами ушли в соседнюю деревню. Следы драмы, которая разыгралась на озере исчезли после того, как полынья ночью замерзла и ее замело снегом.
Это, между прочим, самое приятное сообщение с водоемов. В новостных лентах замелькали истории о потонувших рыбаках-подледниках.
Фото: Столица на Онего
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