На Ладоге нашли пропавших рыбаков

На льду Ладожского озера недалеко от деревни Черное в Кировском районе спасатели обнаружили рыбацкие снасти, которые принадлежали бесследно исчезнувшим рыбакам, пишет "Поплавок".

Дело было загадочным. Лед рядом с санями, буром и рыболовным ящиком был цел и невредим, и не похоже было, что кто-то утонул, оставив на льду вещи. По итогам расследования спасатели восстановили картину происшествия.

Как оказалось, два рыбака провалились под лед. Один сумел выбраться сам, другому помогли подоспевшие соседи-рыбаки. Мокрые до нитки мужчины бросили свое добро на льду, а сами ушли в соседнюю деревню. Следы драмы, которая разыгралась на озере исчезли после того, как полынья ночью замерзла и ее замело снегом.

Это, между прочим, самое приятное сообщение с водоемов. В новостных лентах замелькали истории о потонувших рыбаках-подледниках.

Фото: Столица на Онего

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