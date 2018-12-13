Улов рыбака оценили в 4 миллиона долларов

Рыбак с Маршалловых островов, проверяя свои сети, обнаружил в них около 50 килограммов кокаина, пишет "Поплавок".
Прибывшие на место происшествия полицейские оценили улов рыбака в 4 миллионов долларов. Правда, пока только предполагается, что тот поймал кокаин. На островах нет своей лаборатории, и порошок отправили на экспертизу в США.
Заметим, что на Маршалловых островах найти в море наркотики — не такая уж и редкость. Самую большую партию кокаина прибило к берегу в 2004 году — это были сотни килограммов зелья.
Фото: Life.ru
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