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    • Опубликована
    • сегодня в 13:13

Улов рыбака оценили в 4 миллиона долларов

Рыбак с Маршалловых островов, проверяя свои сети, обнаружил в них около 50 килограммов кокаина, пишет "Поплавок".

Прибывшие на место происшествия полицейские оценили улов рыбака в 4 миллионов долларов. Правда, пока только предполагается, что тот поймал кокаин. На островах нет своей лаборатории, и порошок отправили на экспертизу в США.

Заметим, что на Маршалловых островах найти в море наркотики — не такая уж и редкость. Самую большую партию кокаина прибило к берегу в 2004 году — это были сотни килограммов зелья.

Фото: Life.ru

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