Госдума запретит скидки на табачную продукцию с 2019 года

Уже в первом квартале 2019 года в России могут принять законопроект о запрете скидок на сигареты. Об этом журналистам сообщил первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам, депутат Госдумы Сергей Катасонов.

По словам чиновника, одобрение правительства по этому закону получено, сообщает Moneytimes.ru.

Кроме этого, Катасонов пояснил, что имеется крайне важный момент для эффективной работы в будущем году. Он напомнил, что минимальная цена на сигареты в России устанавливается самим производителем. Но обсуждение данного вопроса с Министерством здравоохранения РФ показало, что это должно стать сферой государственного регулирования.

Сейчас в нашей стране запрещено продавать сигареты по цене, которая выше максимальной розничной (установленной производителем) и ниже минимальной розничной (составляет 75% от максимальной). Некоторые эксперты полагают, что схема расчета минимальной цены позволяет использовать этот диапазон в 25% для установления скидок на табачную продукцию, чтобы привлекать покупателей, в то время как законом делать это запрещено.

Фото: Gorobzor.ru

Еще по теме:

Финансовый гороскоп на 13.12.2018

Силуанов: налоги в России следует повышать в течение шести лет

С начала 2019 года в России введут пошлины на посылки от 500 евро

