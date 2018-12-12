Исследователи: справиться с остановками дыхания во сне поможет лептин

Известно, что при апноэ человек во сне перестает дышать на какое-то время.

Ученые из университета Джонса Хопкинса, изучая лептин выяснили, что он также участвует в регуляции дыхания, что побудило их рассмотреть этот гормон как возможный способ для лечения апноэ.

Как сообщает сайт medpulse.ru, исследователи провели эксперимент с мышами, страдающими ожирением. Ранее ученые выяснили, что если у животного ожирение и дефицит лептина, то его дыхательную функцию можно восстановить инъекцией лептина. В тех случаях, когда ожирение было вызвано неправильным питанием, инъекции лептина не помогали.



В процессе проведения опыта выяснилось, что назальный спрей с лептином действует эффективно: всего одна доза улучшала вентиляцию дыхательных путей во сне. Данный способ более чем на 50% сократил число случаев, когда грызуны страдали от недостатка кислорода.

Фото: Svopi

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