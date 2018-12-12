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    • Опубликована
    • сегодня в 13:51

Садовые товарищества переведут на безналичный расчет

С 1 января 2019 года в России вступит в силу закон "О ведении гражданами садоводства и огородничества". С этого дня садовые товарищества будут обязаны открыть счет в банке и вести расчеты только безналичным способом, сообщает сайт "Недвижимость".

Передача наличных денег на руки председателю или бухгалтеру товарищества будет запрещена. Банки будут осуществлять расчетное обслуживание садовых товариществ, а также обеспечивать безналичную форму расчетов со всеми контрагентами.

По мнению экспертов, такой подход призван закрыть риски злоупотреблений руководства СНТ. Но это чревато иными проблемами — в отсутствие ограничений средства садоводов, а это 200-300 млрд руб. в год, рискуют попасть в малонадежные, но готовые платить за них банки. В случае отзыва лицензии у таких игроков шансы вернуть деньги будут крайне малы.

По словам председателя Союза садоводов России Олега Валенчука, основными требованиями к банку должны быть широкое региональное покрытие, надежность, выгодные тарифы. Это должен быть банк с госучастием, что гарантирует его устойчивость.

Поскольку СНТ традиционно собирает деньги в начале дачного сезона и тратит их не в моменте, а как минимум в течение шести месяцев, считает Валенчук. Однако в самом законе никаких ограничений относительно банков, в которых могут размещать средства, нет.

Фото: ГТРК «Калуга

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