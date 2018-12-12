Медведев запретил продавать "Боярышник" дешевле водки

Настойки больше не будут продаваться в аптеках. Эта мера вызвана с усилением контроля над продажами и ценами непищевой спиртосодержащей продукции.

Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее запрет на розничную продажу непищевой продукции, в которой содержится этиловый спирт более 28%, ниже цены алкогольной продукции крепостью выше 28%.

Как сообщает "Медпульс", то есть стоимость спиртосодержащей продукции будет приравнена к стоимости бутылки водки объемом 0,5 литров.

В ближайшее время настойки еще можно будет увидеть на прилавках аптек.

Считается, что изъятие из продажи данной продукции снизит количество отравлений.

По данным на 2016 год в Иркутской области объявили режим ЧС, так как было много случаев отравлений контрафактным концентратом для принятия ванн "Боярышник".Тогда пострадали 76 человек, из который 62 скончались.

Фото: MSN.com

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