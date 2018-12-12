Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.12.2018 : 66,5022
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.12.2018 : 75,6197

Общество

  1. Главная
  2. Общество
http://img.newsinfo.ru/article/2/9/7/8297.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 13:20

Медведев запретил продавать "Боярышник" дешевле водки

Настойки больше не будут продаваться в аптеках. Эта мера вызвана с усилением контроля над продажами и ценами непищевой спиртосодержащей продукции.

Дмитрий Медведев подписал постановление, устанавливающее запрет на розничную продажу непищевой продукции, в которой содержится этиловый спирт более 28%, ниже цены алкогольной продукции крепостью выше 28%.

Как сообщает "Медпульс", то есть стоимость спиртосодержащей продукции будет приравнена к стоимости бутылки водки объемом 0,5 литров.

В ближайшее время настойки еще можно будет увидеть на прилавках аптек.

Считается, что изъятие из продажи данной продукции снизит количество отравлений.

По данным на 2016 год в Иркутской области объявили режим ЧС, так как было много случаев отравлений контрафактным концентратом для принятия ванн "Боярышник".Тогда пострадали 76 человек, из который 62 скончались.

Фото: MSN.com

Читайте также:

Виагра и боярышник - самые покупаемые лекарства

Пустырник делает страхи пустыми

Мир

Image

Во многих штатах США процедура окраски бровей и ресниц запрещена

В конце прошлого года Калифорнийский совет по парикмахерскому искусству и косметологии в США запретил производить окраску бровей и ресниц в салонах.

Читать полностью
Image

В Нью-Йорке открылась первая школа WeGrow

В районе Челси в Нью-Йорке открылась необычная школа. Это проект под брендом международной коворкинговой сети WeWork - WeGrow.

Читать полностью

Общество

Image

В Санкт-Петербурге устанавливают главную елку города

В северной столице устанавливают главную елку города.

Читать полностью
Image

Главные признаки осложненной простуды

Повышенная температура, которая держится долгое время, — самый надежный ориентир в состоянии человека, подхватившего простуду, служащий сигналом, что в организме серьезные неполадки.

Читать полностью

Новости