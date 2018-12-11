В Санкт-Петербурге устанавливают главную елку города

На главной площади Петербурга монтируют главную елку города.

Накануне был собран металлический каркас. В понедельник на елке появились пушистые ветки.

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", конструкция елки очень прочная: елка радует петербуржцев уже в течение многих лет. Дерево способно выдержать сильный порыв ветра, снег и дождь.

Украшенная шарами и гирляндами новогодняя красавица уже скоро будет радовать жителей и гостей города.

Фото:Невские Новости

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