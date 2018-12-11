Во многих штатах США процедура окраски бровей и ресниц запрещена

В конце прошлого года Калифорнийский совет по парикмахерскому искусству и косметологии в США запретил производить окраску бровей и ресниц в салонах.



Как сообщает GreatLove, служба по контролю за продуктами и лекарствами не одобрила добавки, входящие в состав средств по окрашиванию и тонированию ресниц. Перманентные красители нередко вызывают серьёзные травмы глаз, и даже слепоту. Индивидуальная непереносимость сильно влияет на зрение. Салоны в США штрафуют, так как процедура не является безопасной.



В нашей стране краска производится с учетом деликатного подхода к процедуре и под контролем офтальмологов. Красками для волос нельзя окрашивать ресницы, так как в них много химии и можно получить конъюктевит или дерматит. Краску для окрашивания бровей и ресниц надо выбирать гипоаллергенную для чувствительной кожи с ухаживающими компонентами, чтобы не было отечности, химического ожога или покраснения. Многое зависит не только от выбора средств, но и от мастера.

Фото: woman.forumdaily.com

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