Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.12.2018 : 66,9227
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.12.2018 : 76,0777

Мир

  1. Главная
  2. Мир
http://img.newsinfo.ru/article/2/9/5/8295.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 20:31

Во многих штатах США процедура окраски бровей и ресниц запрещена

В конце прошлого года Калифорнийский совет по парикмахерскому искусству и косметологии в США запретил производить окраску бровей и ресниц в салонах.

Как сообщает GreatLove, служба по контролю за продуктами и лекарствами не одобрила добавки, входящие в состав средств по окрашиванию и тонированию ресниц. Перманентные красители нередко вызывают серьёзные травмы глаз, и даже слепоту. Индивидуальная непереносимость сильно влияет на зрение. Салоны в США штрафуют, так как процедура не является безопасной.

В нашей стране краска производится с учетом деликатного подхода к процедуре и под контролем офтальмологов. Красками для волос нельзя окрашивать ресницы, так как в них много химии и можно получить конъюктевит или дерматит. Краску для окрашивания бровей и ресниц надо выбирать гипоаллергенную для чувствительной кожи с ухаживающими компонентами, чтобы не было отечности, химического ожога или покраснения. Многое зависит не только от выбора средств, но и от мастера.

Фото: woman.forumdaily.com

Читайте также:

Как создать идеальный макияж губ

Какие оттенки помад помогут выгодно подчеркнуть губы

Руки...ноги..главное - брови

Причины выпадения ресниц

Мир

Image

В Нью-Йорке открылась первая школа WeGrow

В районе Челси в Нью-Йорке открылась необычная школа. Это проект под брендом международной коворкинговой сети WeWork - WeGrow.

Читать полностью
Image

Катар выходит из ОПЕК со следующего года

Власти Катара сообщили, что страна намерена выйти из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года.

Читать полностью

Общество

Image

Главные признаки осложненной простуды

Повышенная температура, которая держится долгое время, — самый надежный ориентир в состоянии человека, подхватившего простуду, служащий сигналом, что в организме серьезные неполадки.

Читать полностью
Image

Уральские специалисты нашли способ получения максимально полезного йогурта

Специалисты Южно-Уральского госуниверситета совместно с индийскими учеными разработали уникальный по своим полезным свойствам йогурт.

Читать полностью

Новости