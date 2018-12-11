Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 08.12.2018 : 66,9227
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 08.12.2018 : 76,0777

Новости партнеров

  1. Главная
  2. Новости партнеров
http://img.newsinfo.ru/article/2/9/4/8294.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 19:59

Подмосковные влас﻿ти планируют изъять мусорный полигон "Ядрово" у собственника

Подмосковные власти не исключают возможность изъятия полигона "Ядрово" у собственника, заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

По его словам, этот полигон очень сложный. Очень важно, чтобы все работы выполнялись в соответствии с правилами и требованиями. "Сегодня мы не удовлетворены тем, что происходит там", — добавил Куракин.

Тема свалок и работы мусорных полигонов уже давно обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" под Волоколамском вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона.

Как сообщал сайт "Недвижимость", в марте на полигоне произошел выброс свалочного газа. В итоге к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей с диагнозом "отравление".

Власти Подмосковья сейчас разрабатывают антикризисный план по решению проблем "Ядрово". Протесты жителей Волоколамска против запаха с полигона побудили областные власти заключить договор с голландской компанией Multriwell на дегазацию "Ядрово". Мусорный полигон собираются закрыть в 2020 году.

Фото: Vgudok

Еще по теме:

Москвичи считают Люблино худшим районом﻿ для проживания

Большая часть подмосковных коттеджей морально устарела - эксперты﻿

Японцам стали раздавать дома бесплатно﻿

Мир

Image

Во многих штатах США процедура окраски бровей и ресниц запрещена

В конце прошлого года Калифорнийский совет по парикмахерскому искусству и косметологии в США запретил производить окраску бровей и ресниц в салонах.

Читать полностью
Image

В Нью-Йорке открылась первая школа WeGrow

В районе Челси в Нью-Йорке открылась необычная школа. Это проект под брендом международной коворкинговой сети WeWork - WeGrow.

Читать полностью

Общество

Image

Главные признаки осложненной простуды

Повышенная температура, которая держится долгое время, — самый надежный ориентир в состоянии человека, подхватившего простуду, служащий сигналом, что в организме серьезные неполадки.

Читать полностью
Image

Уральские специалисты нашли способ получения максимально полезного йогурта

Специалисты Южно-Уральского госуниверситета совместно с индийскими учеными разработали уникальный по своим полезным свойствам йогурт.

Читать полностью

Новости