Подмосковные власти не исключают возможность изъятия полигона "Ядрово" у собственника, заявил министр экологии и природопользования Подмосковья Дмитрий Куракин.

По его словам, этот полигон очень сложный. Очень важно, чтобы все работы выполнялись в соответствии с правилами и требованиями. "Сегодня мы не удовлетворены тем, что происходит там", — добавил Куракин.

Тема свалок и работы мусорных полигонов уже давно обсуждается в Подмосковье. На территории мусорной свалки "Ядрово" под Волоколамском вводился режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона.

Как сообщал сайт "Недвижимость", в марте на полигоне произошел выброс свалочного газа. В итоге к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей с диагнозом "отравление".

Власти Подмосковья сейчас разрабатывают антикризисный план по решению проблем "Ядрово". Протесты жителей Волоколамска против запаха с полигона побудили областные власти заключить договор с голландской компанией Multriwell на дегазацию "Ядрово". Мусорный полигон собираются закрыть в 2020 году.

Фото: Vgudok

Еще по теме:

Москвичи считают Люблино худшим районом﻿ для проживания

Большая часть подмосковных коттеджей морально устарела - эксперты﻿

Японцам стали раздавать дома бесплатно﻿