Главные признаки осложненной простуды

Повышенная температура, которая держится долгое время, — самый надежный ориентир в состоянии человека, подхватившего простуду, служащий сигналом, что в организме серьезные неполадки. Об этом рассказали заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ в Молдавии Галина Кирьякова и портал pora.ru.
Эксперт предупредила, что осложнения "обыкновенной" простуды могут повлиять на здоровье сердца, что повлечет за собой появление гипертонии, перикардита, стенокардии, миокардита. А также если улучшение не наступает в течение трех дней, и на пятый температура по-прежнему повышенная, появляется сухой раздирающий кашель — это повод насторожиться, так как дело дошло до бронхита. Не откладывать обращения в больницу надо и при появлении прожилок крови в мокроте, желтых выделениях из носа цвета и боли в ушах.
Все эти признаки стали причиной осложнений, которые лечащий врач будет рассматривать по отношению к каждому пациенту. Последствия простудного заболевания чаще всего связаны с тем, что люди, не желая идти на прием в поликлинику за больничным, переносят простуду "на ногах". При этом пытаются лечиться самостоятельно, принимая препараты, которые активно рекламируются по телевидению.
Первые меры, являющиеся принципами борьбы с простудой, — постельный режим, обильное теплое питье, проветривание комнаты и регулярная влажная уборка в ней. Эксперт не рекомендует сбивать температуру, если она держится на уровне 38,5 градусов. Организм в этом случае усиленно вырабатывает белок интерферон, помогающий бороться с вирусами.
Фото: gazeta.a42.ru
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