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    • Опубликована
    • сегодня в 18:56

Уральские специалисты нашли способ получения максимально полезного йогурта

Исследователи из Южно-Уральского госуниверситета совместно с коллегами из Индии с помощью ультразвука создали уникальный по своим полезным свойствам йогурт. Новый йогурт содержит большое количество кефирана.

Как сообщает сайт medpulse.ru, кефиран - это экзополисахарид, вырабатываемый некоторыми молочнокислыми бактериями. Над его созданием ученые работали уже в течение длительного времени. Повышение его содержания в продукте происходит с помощью процесса ультразвуковой кавитации в момент обработки молока.

В воду, обработанную с помощью ультразвуковой кавитации, добавляется сухое молоко, котором потом выдерживается в течение определенного времени, гомогенизируется и пастеризуется. После этого молоко охлаждают и добавляют закваску.

Благодаря ультразвуку получается свертывание белка, повышается скорость химических реакций, погибают микробы. В результате получается безопасное для людей молоко.

Как сообщают исследователи, полученный в результате продукт, благоприятно влияет на микрофлору кишечника. Он стимулирует активность полезных микроорганизмов, поддерживает иммунитет, обладает противомикробным и ранозаживляющими свойствами.

Фото: eda-land.ru

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