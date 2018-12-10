Уральские специалисты нашли способ получения максимально полезного йогурта

Исследователи из Южно-Уральского госуниверситета совместно с коллегами из Индии с помощью ультразвука создали уникальный по своим полезным свойствам йогурт. Новый йогурт содержит большое количество кефирана.
Как сообщает сайт medpulse.ru, кефиран - это экзополисахарид, вырабатываемый некоторыми молочнокислыми бактериями. Над его созданием ученые работали уже в течение длительного времени. Повышение его содержания в продукте происходит с помощью процесса ультразвуковой кавитации в момент обработки молока.
В воду, обработанную с помощью ультразвуковой кавитации, добавляется сухое молоко, котором потом выдерживается в течение определенного времени, гомогенизируется и пастеризуется. После этого молоко охлаждают и добавляют закваску.
Благодаря ультразвуку получается свертывание белка, повышается скорость химических реакций, погибают микробы. В результате получается безопасное для людей молоко.
Как сообщают исследователи, полученный в результате продукт, благоприятно влияет на микрофлору кишечника. Он стимулирует активность полезных микроорганизмов, поддерживает иммунитет, обладает противомикробным и ранозаживляющими свойствами.
Фото: eda-land.ru
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