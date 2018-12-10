Хищники вымирают пугающе быстро

Ученые, как они сами заявляют, просто напуганы темпами вымирания морских хищников, пишет "Поплавок".
В верхние строчки списка вымирающих хищников, за судьбу которых переживают ихтиологи, попали белые и пилоносые акулы и акулы-молоты. Следом за ними в историю, судя по всему, отправятся китовые акулы с акулами-зебрами.
По сценарию, который представляется специалистам по морским животным, первыми с лица земли исчезнут гренландские полярные акулы (Somniosus microcephalus), которых еще называют "добрыми".
Кроме хищников опасность вымирания нависла над придонными морскими рыбами. Из-за изменений экосистемы океанов им не стало хватать пищи, и они вынуждены подниматься в чужие ниши, где становятся легкой добычей хищников.
Фото: Лагуна акул
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