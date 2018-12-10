Ученые выявили пользу витамина C при беременности курящих женщин

Согласно исследованию ученых из США, дети, рожденные от курящих женщин, гораздо реже страдают болезнями легких и других органов при условии, что их матери во время беременности употребляли витамин С, тем самым нивелируя действие никотина, сообщил сайт pora.ru.

Специалисты обнаружили, что курящие женщины, употреблявшие витамин С на протяжении беременности, обеспечили своим детям возможность прокачивать легкими до девяти процентов больше воздуха, чем те новорожденные, кто витамины не получали. Как оказалось, никотин соединяется с аскорбиновой кислотой и уменьшает ее общее количество в материнском организме. В итоге в клетках ребенка создается ее хронический дефицит.

Эксперты настаивают, что женщины должны отказаться от табака, если они хотят зачать, выносить и родить здорового ребенка. Ведь витамину C не под силу снизить у детей вероятность дальнейшего развития ожирения, проблем с поведением и прочих аномалий.

В России примерно четверть беременных женщин курят. Вредная привычка грозит внутриутробному развитию плода и его гибели, провоцирует в 1,5 раза чаще, чем у некурящих, выкидыш, задержки в развитии, недобор массы тела, недоразвитие внутренних органов, склонность к заболеваниям дыхательных органов, пороки сердца, лейкемию и прочие серьезные патологии. Дети курящих матерей на 30% чаще, чем все остальные, рискуют к 16 годам заполучить сахарный диабет или ожирение.

У курящей женщины ребенок может появиться на свет недоношенным, с врожденными аномалиями или мертвым. Такая вероятность сразу возрастает на 23%. Уровень смертности младенцев при родах в среднем составляет 30%. Особенно часто в таком случае погибают близнецы.

Фото: soulpost.ru

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