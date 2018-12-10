Дома-муравейники могут привести к перенаселению столичного мегаполиса

Столица стремительно обрастает домами-муравейниками гигантского размера. Эксперты встревожены концентрацией населения. А также деньгами и центрами управления в одном мегаполисе.

Как отмечает сайт "Недвижимость", в России жилищное строительство с 2016 года падает. Ввод в действие жилых домов в 2016 году к 2015-94%, в 2017 к 2016-98,7%, за 9 месяцев 2018 к тому же периоду 2017-98,1% (данные Росстата). В Московском регионе другая ситуация. За 9 месяцев 2018 года — 127,6% к тому же периоду 2017-го. Сегодня крупноразмерное жилье строится зачастую на ключевых автомагистралях.

По мнению многих аналитиков, эти дома — следующее поколение времянок. Они такие же по сути, как когда-то хрущевки, как панельные пластины 1970-х, быстро пришедшие к барачному виду. То же самое индустриальное домостроение, которое гонит объемы вверх, пусть даже в чистом поле или взламывая московские светлые, большие дворы. Эти дворы легко было бы реконструировать. Когда-нибудь эти времянки снова придется ломать или бросать.

Эксперты считают, что без развития малых городов России, Золотого кольца Москвы, уплотнение столицы может привести к перегрузке мегаполиса. Поэтому такие города, как Касимов, Вышний Волочек, Кинешма или Козельск могут стать наиболее перспективными локациями для строительства жилья, развития инфраструктуры и распределения социальной и экономической нагрузки в регионе.

Фото: newizv.ru

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