Продажи Skoda в России выросли на 43% в 2018 году

В ноябре текущего года дилеры Skoda в России реализовали 8188 автомобилей этого бренда, что на 43% больше, чем в прошлом году.
Как сообщает Moneytimes.ru, по итогам прошедших месяцев 2018 года продажи машин чешской компании превысили 73,2 единиц. Эти данные на 30% превышают показатели того же периода прошлого года.
В результате, Skoda оказалась на 7-м месте по объемам продаж среди всех автопроизводителей в России. Сегодня марка занимает на отечественном рынке долю в 4,5% против 3,9% в 2017-м году.
Самой популярной у наших соотечественников моделью в ноябре стал компактный лифтбек Rapid - машину купили более 3730 человек (+37%). На втором месте по числу продаж - Skoda Octavia (2281 экземпляров, +19%). На последнем месте среди тройки лидеров - модель Kodiaq.
Автомобиль в ноябре этого года продали в количестве 2013 экземпляров (рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - 7,5 раз).Флагманская модель Skoda Superb была реализована в количестве 162-х единиц. Как отметил руководитель отдела продаж Skoda Auto Россия Алексей Почечуев, за январь-ноябрь 2018 года компания демонстрировала непрерывный рост. В ноябре увеличение продаж оказалось максимальным - они выросли на 43% в сравнении с прошлым годом.
Фото: Автоновости дня
Еще по теме:
Рынок новых люксовых машин в России снова начал рост
Популярные способы обмана при залоге автомобиля
Эксперты: Доходы жителей России в ближайший год не вырастут
В Нью-Йорке открылась первая школа WeGrow
В районе Челси в Нью-Йорке открылась необычная школа. Это проект под брендом международной коворкинговой сети WeWork - WeGrow.
Катар выходит из ОПЕК со следующего года
Власти Катара сообщили, что страна намерена выйти из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года.
Коммунальные службы заплатят 5 млн за нечищенный снег
Дополнительная проверка дорог, которая была проведена в Ростове и других городах области, показала, что жалобы жителей на не чищенные от снега и наледи тротуары действительно реальные.
Подъем на 4-й этаж "с трудом" угрожает смертью от болезней сердца
Человек, неспособный преодолеть четыре лестничных пролета без передышки, находится в группе риска возникновения преждевременной смерти.