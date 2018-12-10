Продажи Skoda в России выросли на 43% в 2018 году

В ноябре текущего года дилеры Skoda в России реализовали 8188 автомобилей этого бренда, что на 43% больше, чем в прошлом году.

Как сообщает Moneytimes.ru, по итогам прошедших месяцев 2018 года продажи машин чешской компании превысили 73,2 единиц. Эти данные на 30% превышают показатели того же периода прошлого года.

В результате, Skoda оказалась на 7-м месте по объемам продаж среди всех автопроизводителей в России. Сегодня марка занимает на отечественном рынке долю в 4,5% против 3,9% в 2017-м году.

Самой популярной у наших соотечественников моделью в ноябре стал компактный лифтбек Rapid - машину купили более 3730 человек (+37%). На втором месте по числу продаж - Skoda Octavia (2281 экземпляров, +19%). На последнем месте среди тройки лидеров - модель Kodiaq.

Автомобиль в ноябре этого года продали в количестве 2013 экземпляров (рост по сравнению с аналогичным периодом 2017 года - 7,5 раз).Флагманская модель Skoda Superb была реализована в количестве 162-х единиц. Как отметил руководитель отдела продаж Skoda Auto Россия Алексей Почечуев, за январь-ноябрь 2018 года компания демонстрировала непрерывный рост. В ноябре увеличение продаж оказалось максимальным - они выросли на 43% в сравнении с прошлым годом.

Фото: Автоновости дня

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