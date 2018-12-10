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    • Опубликована
    • сегодня в 7:50

В Оренбурге миллионерше выдали бесплатное жилье

Прокуратура Оренбурга выявила мошеннические действия со стороны горожанки, которая с 2007 года стояла в очереди на получение бесплатного жилья как малоимущая.

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки ", c целью получения квартиры, женщина предоставила в управление жилищной политики администрации справку о том, что она студентка вуза, и справку о том, что ее доход составляет 16000 рублей. На самом деле доход горожанки составлял более 1 млн рублей в год.

В результате, женщине предоставили квартиру, стоимостью 600 000 рублей. Жилье она приватизировала и продала.

На данный момент на нее заведено уголовное дело по статье "Мошенничество". Кроме того, Ленинский районный суд рассматривает заявление о взыскании с мошенницы суммы в 600 000 рублей, с целью компенсации ущерба, который был нанесен муниципальному бюджету.

Фото: petersit.ru

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