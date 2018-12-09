Коммунальные службы заплатят 5 млн за нечищенный снег

Дополнительная проверка дорог, которая была проведена в Ростове и других городах области, показала, что жалобы жителей на не чищенные от снега и наледи тротуары действительно реальные.

В процессе проверок Ростов, Волгодонск, Таганрог и Каменск-Шахтинский вошли в число городов, в которых коммунальные службы не убирают своевременно не убирают снег.

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", специалисты пресс-службе регионального правительства сообщили, что об административном правонарушении возбуждено 640 дел, общая сумма которых более 5 млн. рублей. Также было отмечено, что количество жалоб на неубранные дороги только увеличивается.

Николай Копичка, начальник административной инспекции Ростовской области, сообщил, работа по чистке снега должны выполняться оперативно, чтобы не допускать ЧС.

Ответственность за это лежит на предприятиях ЖКХ, коммунальных службах, и УК.

Специалисты гидрометцентра сообщили, что в Ростове ожидаются осадки и перепады температуры, поэтому дороги снова покроются слоем наледи и снега.

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