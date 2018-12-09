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    • Опубликована
    • сегодня в 19:25

Подъем на 4-й этаж "с трудом" угрожает смертью от болезней сердца

Человек, неспособный преодолеть четыре лестничных пролета без передышки, находится в группе риска возникновения преждевременной смерти. Эта теория испанских ученых была проверена на практике с участием 13 тыс. человек. Все они имели сердечно-сосудистые патологии или подозревали о наличии таких заболеваниях, сообщает pora.ru.

Исследование показало, что люди, для кого подъем на четвертый этаж без остановок давался с трудом, в три раза чаще умирали от болезней сердца и сосудов и в два раза чаще - от онкологии.

Предварительно все участники эксперимента прошли проверку с помощью эхокардиографа. Люди, подключенные к этому устройству, тестировались на беговой дорожке, когда ходили пешком или бегали с постепенным ускорением темпа. Это происходило до полного изнеможения. Ученые фиксировали результаты работы клапанов и камер сердца.

А также исследователи измеряли уровень расхода энергии в метаболическом эквиваленте. По нему определяются показатели использования кислорода в состоянии покоя и при нагрузках.

Затем по результатам показаний испытуемых распределили по двум группам и наблюдали за ними пять лет. За этот период от сердечно-сосудистых патологий умерли 1253 человека, от рака - 670 и от других причин - 650.

Ученые вновь обратили внимание на важность активного образа жизни, ежедневных физических нагрузок для «сердечников» и «несердечников», в том числе путем быстрого подъема по лестнице, а не использования лифта.

Фото: lamsao.com

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