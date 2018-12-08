Российская органическая фирма запустила линейку средств для мегополиса

Natura Siberica, которая специализируется на создании органической косметики, создала новую линейку средства, которые обладают очищающим эффектом.
Как сообщает GreatLove, марка выпустила линейку средств Detox Organics Kamchatka Detox Organics Sakhalin. В ней она обещает использовать как активные ингредиенты травы из разных уголков России.
Марка отдельно отметила, что эти средства стоит попробовать жителям больших городов. Так как именно они чаще страдают от плохой экологии и различных загрязнение окружающей среды.
Фото: Woman's Style
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