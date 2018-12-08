Российское законодательство утвердит критерии ветхого и аварийного жилья

В российском законодательстве появится определение понятия "ветхий дом" и перечень его признаков, сообщает сайт "Недвижимость".

Ветхое жилье планируется обозначить как "ограниченно работоспособное техническое состояние строительной конструкции или здания в целом". Этим документом предусмотрено ведение регионами реестров аварийных и ветхих жилых зданий.

Минстрой России предложил законодательно ввести понятие ветхих домов и разработал критерии для признания жилья аварийным или ветхим. Ведомство рассчитывает на то, что закон, уточняющий критерии ветхого и аварийного жилья, будет принят весной 2019 года.

В тексте проекта постановления отмечается, что основанием "для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является аварийное техническое Аварийный дом признается непригодным для проживания, если состояние его несущих строительных конструкций или здания в целом, характеризующееся их повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения здания, и кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости здания.

Если дом не соответствует критериям аварийности, его нужно признавать ветхим. По мнению законодателей, уточнения необходимы для того, чтобы окончательно подготовить правила, по которым будет происходить переселение из ветхого и аварийного жиль.

Фото: 2ann.ru

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