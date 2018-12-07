92% новостроек в Москве покупают москвичи, 8% — иногородние, сообщает сайт "Недвижимость". По словам заммэра города Марата Хуснуллина, основными покупателями первичного жилья в столичном мегаполисе остаются москвичи со стабильными доходами.
Большим спросом пользуются и квартиры по программе реновации жилья. Москвичи часто пользуются возможностью доплатить за лишние метры по льготной цене. В трехлетней перспективе в Москве только по программе реновации запланирован ввод более 8 млн кв. м недвижимости ежегодно. В этом году будет введено порядка 3,5 млн кв. м.
Из 3,5 млн кв. м примерно 600 000 кв. м. будет построено за счет бюджета. В основном строит КП УГС. Фонд реновации пока еще только проектирует. Те объемы, которые строит КП, направляются под реновацию, для очередников и для обеспечения жильем льготных категорий граждан. Часть своих излишков предприятие продает, но это не оказывает серьезного влияния на рынок.
"С уверенностью можно сказать, что, несмотря на все наши опасения, программа реновации пошла. Мы сконцентрировали все силы на поиске стартовых площадок, потому что чем больше мы их найдем в районе проживания, тем больше людей переедет. У нас сейчас 295 стартовых площадок на 4,8 млн кв. м", — отметил заммэра.
Фото:Ведомости
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