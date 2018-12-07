Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.12.2018 : 66,8242
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.12.2018 : 75,7051

Культура

  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура
http://img.newsinfo.ru/article/2/8/3/8283.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 19:13

Catrice выпустил коллекцию в честь Микки Мауса

Косметическая немецкая фирма Catrice решила совершить культурный ома и выпустила лимитированную колекцию в честь любимого всеми ушастого мультипликационного героя.

Как сообщает GreatLove, в нее вошли три базовых продукта. Один из них - палетка теней, другой - палетка для лица, а также кисть кабуки.

Антропоморфный мышонок появился на свет в далеком 1928 году. Сегодня он является одним из главных героев популярной культуры. Исследователи считаю, что образ Микки - уникальный, в отличии от своих рисованных собратьев он имеет один существенный недостаток - отсутствие недостатков.

Фото: Косметиста

Читайте также:

Уроки макияжа: как сделать лицо красивым

Дождливый макияж. Что делать, чтобы косметика не растеклась

Косметики всегда мало, или Ошибки в выборе

Несколько мифов из мира косметики

Мир

Image

В Нью-Йорке открылась первая школа WeGrow

В районе Челси в Нью-Йорке открылась необычная школа. Это проект под брендом международной коворкинговой сети WeWork - WeGrow.

Читать полностью
Image

Катар выходит из ОПЕК со следующего года

Власти Катара сообщили, что страна намерена выйти из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года.

Читать полностью

Общество

Image

Лошадь лягнула жокея, и это спасло его от смерти

Молодому жокею Райану О'Коннору очень повезло в том плане, что его лягнула лошадь. Парень признается в этом сам и говорит, что если бы не было этого удара и травмы спины, у него развился бы рак яичка.

Читать полностью
Image

В Москве признали памятником дом купца Пантелеева

Доходный дом, построенный в 1874 году, принадлежавший купцу Алексею Пантелееву, признан объектом культурного наследия.

Читать полностью

Новости