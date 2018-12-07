Catrice выпустил коллекцию в честь Микки Мауса

Косметическая немецкая фирма Catrice решила совершить культурный ома и выпустила лимитированную колекцию в честь любимого всеми ушастого мультипликационного героя.
Как сообщает GreatLove, в нее вошли три базовых продукта. Один из них - палетка теней, другой - палетка для лица, а также кисть кабуки.
Антропоморфный мышонок появился на свет в далеком 1928 году. Сегодня он является одним из главных героев популярной культуры. Исследователи считаю, что образ Микки - уникальный, в отличии от своих рисованных собратьев он имеет один существенный недостаток - отсутствие недостатков.
Фото: Косметиста
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