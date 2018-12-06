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    • Опубликована
    • сегодня в 21:23

Лошадь лягнула жокея, и это спасло его от смерти

Молодому жокею Райану О'Коннору очень повезло в том плане, что его лягнула лошадь. Парень признается в этом сам и говорит, что если бы не было этого удара и травмы спины, у него развился бы рак яичка, сообщает pora.ru.

Мужчина не испытывал никаких негативных ощущений, не жаловался на плохое самочувствие, был в отличной спортивной форме, когда скаковая лошадь вдруг ударом копыта в спину нанесла ему травму. Боли в спине не утихали, и молодой жокей обратился к врачам. В процессе обследования была обнаружена опухоль яичка, уже выросшая до девяти сантиметров.

Молодому человеку сделали операцию, далее провели курс радиотерапии. Сейчас Райана признали полностью здоровым, но ему нужно постоянно наблюдаться у врачей во избежание рецидива.

К сведению, рак яичек, чаще встречающийся у молодых, регистрируется нечасто, поэтому мужчины, как правило, невнимательны к своему состоянию здоровья и никак не предполагают возможности развития у себя такого заболевания. Однако этот вид рака агрессивный и быстро через кровоток и лимфоток дает метастазы по всему организму.

Фото: Sportbox

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