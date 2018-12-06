Крымские власти продали санаторий "Ливадия" за 509,6 млн. рублей

Компания "Курорт Ливадия" Константина Малофеева стала победителем торгов по продаже санатория "Ливадия". Это следует из аукционной документации, сообщает сайт "Недвижимость".

На торгах компания Малофеева подняла стартовую цену на 113 млн. руб. и заплатит за крымский санаторий 509,6 млн. руб.

Всего на аукционе были проданы все здания на территории санатория площадью почти 30 тыс. кв. м с оборудованием и мебелью. При этом земельный участок санатория площадью 3,5 га не продавался.

Бизнесмен планирует снести советские постройки лечебницы и построить "курорт мирового уровня, в том же "ренессансном" стиле, что и дворцовый ансамбль. По словам нового владельца санатория, курорт сохранит направленность кардиологической лечебницы.

Известно, что на проданной территории находятся три объекта культурного наследия. Их победитель торгов должен сохранить. Прежде всего, это "прачечная с комнатой для утюга" и "Дом свитский", в которых находятся лечебные корпуса. А также "Малый служебный дом", который использовался под спальный корпус.

Как сообщает сайт "Недвижимость", территория санатория примыкает к Ливадийскому дворцу — бывшей южной императорской резиденции. Именно здесь В 1945 году прошла историческая Ялтинская конференция.

Фото: Новости Крыма

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