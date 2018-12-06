Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 06.12.2018 : 66,8242
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 06.12.2018 : 75,7051

Страна

  1. Главная
  2. Страна
http://img.newsinfo.ru/article/2/7/8/8278.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 15:14

Предложение квартир с отделкой в новостройках ТиНАО выше, чем в старых границах города

Предложение квартир с отделкой в новостройках Новомосковского и Троицкого округов выше, чем в старых границах города, сообщает сайт "Недвижимость".

В ТиНАО доля квартир с отделкой составляет почти половину предложения в новостройках. На лоты с отделкой приходится 41%, на лоты без отделки — 59%. Процент готовых к проживанию квартир в Новой Москве значительно выше, чем в старых её границах, где доля предложения с отделкой составляет лишь немногим более четверти.

По мнению экспертов, разница в структуре предложения на присоединенных территориях и в старых границах Москвы объясняется особенностями спроса. Если в "старой" Москве на рынке еще есть инвесторы, которым необязательно приобретать готовые для проживания квартиры, то в Новой Москве люди больше ищут не заработок, а жильё.

Кроме того, в старых границах города много дорогих проектов, где покупатели в основном делают ремонт по индивидуальным проектам. Новая Москва преимущественно застраивается доступным жильём, более 98% квартир представлены в классах "стандарт" и "комфорт", где популярно наличие отделки.

По итогам ноября 2018 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы составляет 109655 рублей.

Фото: ЦИАН

Еще по теме:

Строить высотки по реновации Москве невыгодно - Хуснуллин

Цены на жилье в регионах России пошли в рост﻿﻿﻿

Балашиха лидирует по окупаемости жилья в Подмосковье﻿﻿

Мир

Image

В Нью-Йорке открылась первая школа WeGrow

В районе Челси в Нью-Йорке открылась необычная школа. Это проект под брендом международной коворкинговой сети WeWork - WeGrow.

Читать полностью
Image

Катар выходит из ОПЕК со следующего года

Власти Катара сообщили, что страна намерена выйти из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года.

Читать полностью

Общество

Image

В Москве признали памятником дом купца Пантелеева

Доходный дом, построенный в 1874 году, принадлежавший купцу Алексею Пантелееву, признан объектом культурного наследия.

Читать полностью
Image

Секретом своего успеха поделилась Светлана Дружинина

Светлана Дружинина, известный сценарист и режиссер, в своем Инстаграм написала, что «успех, удача, фортуна - все они любят трудоголиков».

Читать полностью

Новости