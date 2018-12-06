Предложение квартир с отделкой в новостройках ТиНАО выше, чем в старых границах города

Предложение квартир с отделкой в новостройках Новомосковского и Троицкого округов выше, чем в старых границах города, сообщает сайт "Недвижимость".
В ТиНАО доля квартир с отделкой составляет почти половину предложения в новостройках. На лоты с отделкой приходится 41%, на лоты без отделки — 59%. Процент готовых к проживанию квартир в Новой Москве значительно выше, чем в старых её границах, где доля предложения с отделкой составляет лишь немногим более четверти.
По мнению экспертов, разница в структуре предложения на присоединенных территориях и в старых границах Москвы объясняется особенностями спроса. Если в "старой" Москве на рынке еще есть инвесторы, которым необязательно приобретать готовые для проживания квартиры, то в Новой Москве люди больше ищут не заработок, а жильё.
Кроме того, в старых границах города много дорогих проектов, где покупатели в основном делают ремонт по индивидуальным проектам. Новая Москва преимущественно застраивается доступным жильём, более 98% квартир представлены в классах "стандарт" и "комфорт", где популярно наличие отделки.
По итогам ноября 2018 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы составляет 109655 рублей.
Фото: ЦИАН
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