Предложение квартир с отделкой в новостройках ТиНАО выше, чем в старых границах города

Предложение квартир с отделкой в новостройках Новомосковского и Троицкого округов выше, чем в старых границах города, сообщает сайт "Недвижимость".

В ТиНАО доля квартир с отделкой составляет почти половину предложения в новостройках. На лоты с отделкой приходится 41%, на лоты без отделки — 59%. Процент готовых к проживанию квартир в Новой Москве значительно выше, чем в старых её границах, где доля предложения с отделкой составляет лишь немногим более четверти.

По мнению экспертов, разница в структуре предложения на присоединенных территориях и в старых границах Москвы объясняется особенностями спроса. Если в "старой" Москве на рынке еще есть инвесторы, которым необязательно приобретать готовые для проживания квартиры, то в Новой Москве люди больше ищут не заработок, а жильё.

Кроме того, в старых границах города много дорогих проектов, где покупатели в основном делают ремонт по индивидуальным проектам. Новая Москва преимущественно застраивается доступным жильём, более 98% квартир представлены в классах "стандарт" и "комфорт", где популярно наличие отделки.

По итогам ноября 2018 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках Новой Москвы составляет 109655 рублей.

Фото: ЦИАН

Еще по теме:

Строить высотки по реновации Москве невыгодно - Хуснуллин

Цены на жилье в регионах России пошли в рост﻿﻿﻿

Балашиха лидирует по окупаемости жилья в Подмосковье﻿﻿