Плата за "коммуналку" увеличится на 1,7% с 2019 года

С 1 января 2019 года стоимость услуг ЖКХ повысится, правительством уже утверждены новые тарифы.

Как сообщает Moneytimes.ru, в среднем, за содержание жилых помещений придется платить больше на 1 рубль 90 копеек.Тарифы на капитальный ремонт увеличатся несколько меньше, на 1,19 рубля.

Плату за льготный найм жилых помещений прибавят на 35 копеек, фактический найм жилых помещений - на 2,11 рублей. Рост стоимости коммерческого найма жилых помещений увеличится на 1,38 рубля, найм в жилом фонде, относящемся к бездотационным домам - на 2,82 копейки.

Отмечается, что в июле следующего года власти не будут пересматривать тарифы на ЖКХ. В 2019 году изменения платы за коммунальные услуги останутся в границах предельных значений, заданных правительством. С начала следующего года ожидается рост на 1,7%, с июля - еще до 4,8%.

Фото: ОКНО В МИР

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