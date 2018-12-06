Плата за "коммуналку" увеличится на 1,7% с 2019 года

С 1 января 2019 года стоимость услуг ЖКХ повысится, правительством уже утверждены новые тарифы.
Как сообщает Moneytimes.ru, в среднем, за содержание жилых помещений придется платить больше на 1 рубль 90 копеек.Тарифы на капитальный ремонт увеличатся несколько меньше, на 1,19 рубля.
Плату за льготный найм жилых помещений прибавят на 35 копеек, фактический найм жилых помещений - на 2,11 рублей. Рост стоимости коммерческого найма жилых помещений увеличится на 1,38 рубля, найм в жилом фонде, относящемся к бездотационным домам - на 2,82 копейки.
Отмечается, что в июле следующего года власти не будут пересматривать тарифы на ЖКХ. В 2019 году изменения платы за коммунальные услуги останутся в границах предельных значений, заданных правительством. С начала следующего года ожидается рост на 1,7%, с июля - еще до 4,8%.
Фото: ОКНО В МИР
Еще по теме:
Социологи: Половина россиян довольствуется дешевой едой и одеждой
В Нью-Йорке открылась первая школа WeGrow
В районе Челси в Нью-Йорке открылась необычная школа. Это проект под брендом международной коворкинговой сети WeWork - WeGrow.
Катар выходит из ОПЕК со следующего года
Власти Катара сообщили, что страна намерена выйти из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года.
В Москве признали памятником дом купца Пантелеева
Доходный дом, построенный в 1874 году, принадлежавший купцу Алексею Пантелееву, признан объектом культурного наследия.
Секретом своего успеха поделилась Светлана Дружинина
Светлана Дружинина, известный сценарист и режиссер, в своем Инстаграм написала, что «успех, удача, фортуна - все они любят трудоголиков».