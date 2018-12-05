В Москве признали памятником дом купца Пантелеева

Трехэтажное здание на Старой Басманной было построено в XIX веке. Раньше в нем жили горожане среднего достатка.
Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", доходный дом купца Пантелеева признан объектом культурного наследия.
Дом был построен по проекту архитектора Николая Колыбелина и сохранила черты, характерные для архитектуры того времени. До нашего времени здание сохранилось в первоначальном облике, и как заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, "обладает архитектурно-художественной ценностью".
Сейчас весь первый этаж бывшего доходного дома занимают офисы, а на втором и третьем этажах находятся жилые квартиры. Статус объекта культурного наследия обеспечит дому охрану со стороны государства.
Фото: TVKultura.ru
Читайте также:
Резиденция российского императорского Дома...
Дом, в котором жила Ахматова превратят в гостиницу
В Нью-Йорке открылась первая школа WeGrow
В районе Челси в Нью-Йорке открылась необычная школа. Это проект под брендом международной коворкинговой сети WeWork - WeGrow.
Катар выходит из ОПЕК со следующего года
Власти Катара сообщили, что страна намерена выйти из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года.
Секретом своего успеха поделилась Светлана Дружинина
Светлана Дружинина, известный сценарист и режиссер, в своем Инстаграм написала, что «успех, удача, фортуна - все они любят трудоголиков».
В Бурятии появились передвижные медицинские комплексы
В Бурятии будут работать передвижные медицинские комплексы.