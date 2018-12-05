В Москве признали памятником дом купца Пантелеева

Трехэтажное здание на Старой Басманной было построено в XIX веке. Раньше в нем жили горожане среднего достатка.

Как сообщает сайт "Советы по дому. Лайфхаки", доходный дом купца Пантелеева признан объектом культурного наследия.

Дом был построен по проекту архитектора Николая Колыбелина и сохранила черты, характерные для архитектуры того времени. До нашего времени здание сохранилось в первоначальном облике, и как заявил глава департамента культурного наследия Алексей Емельянов, "обладает архитектурно-художественной ценностью".

Сейчас весь первый этаж бывшего доходного дома занимают офисы, а на втором и третьем этажах находятся жилые квартиры. Статус объекта культурного наследия обеспечит дому охрану со стороны государства.

Фото: TVKultura.ru

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