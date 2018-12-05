Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 04.12.2018 : 66,2921
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 04.12.2018 : 75,3874

Культура

  1. Главная
  2. Общество
  3. Культура
http://img.newsinfo.ru/article/2/7/5/8275.jpeg
    • Опубликована
    • сегодня в 20:38

Секретом своего успеха поделилась Светлана Дружинина

Светлана Дружинина, известный сценарист и режиссер, в своем Инстаграм написала, что «успех, удача, фортуна - все они любят трудоголиков».

Как пишет GreatLove, народная артистка РФ, актриса и режиссер сетует: «синяя птица удачи пролетает над каждым, но не каждый готов ее поймать». Многие даже не представляют в какой момент жизни стоят на пороге своего счастья.

Светлана Дружинина, актриса, снимавшаяся в советских и российских фильмах, затем сценарист и режиссер. Особенно запомнились зрителям после киноленты: «Гардемарины, вперед!» и «Тайны дворцовых переворотов». Заслуженный деятель искусств РСФСР, Академик Петровской академии наук и искусств, в свои 83 года Светлана Дружинина полна творческих планов. Ее муж - Михаил Мукасей, известный кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ.

Фото: teleprogramma.pro

Читайте также:

Уитни Хьюстон была убита?

Уитни Хьюстон умерла нищей

Жених Дженнифер Лопес моложе ее на 18 лет!

Пэрис Хилтон под прицелом папарацци

Легко ли живется звездам?

Мир

Image

В Нью-Йорке открылась первая школа WeGrow

В районе Челси в Нью-Йорке открылась необычная школа. Это проект под брендом международной коворкинговой сети WeWork - WeGrow.

Читать полностью
Image

Катар выходит из ОПЕК со следующего года

Власти Катара сообщили, что страна намерена выйти из состава Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) с 1 января 2019 года.

Читать полностью

Общество

Image

В Бурятии появились передвижные медицинские комплексы

В Бурятии будут работать передвижные медицинские комплексы.

Читать полностью
Image

В Новой Зеландии не сразу узнали вяленого ската

В Новой Зеландии нашли останки загадочного существа, которое обнаружили на берегу океана, рассказывает "По﻿плавок".

Читать полностью

Новости