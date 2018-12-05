Секретом своего успеха поделилась Светлана Дружинина

Светлана Дружинина, известный сценарист и режиссер, в своем Инстаграм написала, что «успех, удача, фортуна - все они любят трудоголиков».
Как пишет GreatLove, народная артистка РФ, актриса и режиссер сетует: «синяя птица удачи пролетает над каждым, но не каждый готов ее поймать». Многие даже не представляют в какой момент жизни стоят на пороге своего счастья.
Светлана Дружинина, актриса, снимавшаяся в советских и российских фильмах, затем сценарист и режиссер. Особенно запомнились зрителям после киноленты: «Гардемарины, вперед!» и «Тайны дворцовых переворотов». Заслуженный деятель искусств РСФСР, Академик Петровской академии наук и искусств, в свои 83 года Светлана Дружинина полна творческих планов. Ее муж - Михаил Мукасей, известный кинооператор, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ.
Фото: teleprogramma.pro
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