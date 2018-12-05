В Бурятии появились передвижные медицинские комплексы

В Бурятии будут работать передвижные медицинские комплексы. Благодаря таким "поликлиникам" на колесах, люди, проживающие в труднодоступных местах, смогут пройти обследования и получить первую медицинскую помощь.
Как сообщает сайт medpulse.ru, для создания таких медицинских комплексов были выделено 12 миллионов рублей. На эти средства была куплено две машины, которые будут выезжать в населенные пункты, в которых проживают менее 100 человек.
Как сообщил глава Бурятии Алексея Цыденова, к 2020 году будет еще 16 таких медицинских комплексов, благодаря чему людям не придет бегать за медициной, медицина сама будет приезжать к ним.
Передвижные "поликлиники" снабжены всем необходимым медицинским оборудованием и инвентарем. Медицинские автомобили уже начали работать в селах, в которых нет поликлиник.
Новые передвижные "поликлиники" скоро появятся в Кабанскиом и Баргузинском районах.
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