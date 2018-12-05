Рынок новых люксовых авто в России вырос на 1,4%

За январь-октябрь 2018 года объем рынка люксовых машин России достиг 1188 единиц, увеличившись за год на 1,4%. Как отмечают специалисты аналитического агентства АВТОСТАТ, это свидетельствует о тенденции к росту.

По итогам первых девяти месяцев текущего года этот рынок показал снижение на 0,3%, сообщает Moneytimes.ru.

Но из-за роста в октябре на 18%, рынку люксовых автомобилей удалось изменить ситуацию в лучшую сторону. Более половины общего объема рынка сегмента Luxury в январе-октябре пришлось на модель Mercedes-Benz Maybach S-Class. Ее купили в количестве 619 экземпляров. На втором и третьем месте среди предпочтений россиян - Bentley и Maserati с 217 и 195 проданных машин.

Также за прошедший период 2018 года наши соотечественники приобрели 70 автомобилей Rolls-Royce, 49 единиц Lamborghini, 25 единиц Ferrari и 13 экземпляров Aston Martin. Большая часть проданных авто класса люкс зафиксировано в Москве (695 экземпляров). В Подмосковье и Санкт-Петербурге данный показатель составил 115 и 105 единиц соответственно.

Фото: Dp.ru

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